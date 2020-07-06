Болельщиков "Зенита" наказали за зажжение файеров в честь победы в чемпионате России

В Петербурге 11 молодых людей жгли файеры, их доставили в полицию и привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Фанатов петербургского клуба "Зенит" наказали за зажжение файеров в честь победы футболистов в чемпионате России. К ответственности были привлечены 11 человек. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В Петербурге 11 молодых людей жгли файеры, их доставили в полицию и привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

"Зенит" 5 июля на выезде обыграл "Краснодар" со счетом 4:2 и досрочно завоевал титул чемпионов России.

"Зенит" – снова чемпион России. Петербург праздновал победу в ночь на понедельник.

Видео: Piter.TV