В Петербурге торговец спиртным получил трое суток за неповиновение полицейским

Мужчина, испугавшись правоохранителей, уничтожил 100 литров спирта.

В Петербурге предпринимателя привлекли к административной ответственности за торговлю во время карантина и неповиновение полицейским. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Из материалов дела следует, что 6 апреля в 20:40 мужчина отказался предъявить полицейскому паспорт, а после не пустил его в помещение пункта приема металла. Нарушитель приказал своему сотруднику закрыть дверь изнутри и уничтожить находящиеся там 100 литров спирта. Во время задержания предприниматель оказал сопротивление, применив физическую силу в отношении стража порядка.

На суде мужчина признал свою вину. Он заявил, что хотел подзаработать в период карантина, поэтому решил заняться продажей спирта. Мужчина оправдал свой поступок тем, что испугался и побоялся ответственности. В результате суд назначил ему наказание в виде административного ареста на трое суток.

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