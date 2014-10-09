В Петербурге предприниматель похитил почти 200 млн и получил условный срок

Предприниматель признал вину, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

В пятницу, 24 декабря, петербургский суд огласил приговор в отношении предпринимателя Даниила Комарова. Мужчину обвиняют в крупном мошенничестве. Об этом рассказали в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Так, суд установил, что Комаров в октябре 2014 года вступил в сговор с бенефициарами и владельцами "Балтинвестбанка". Последние уговорили его похитить средства банка при получении кредита. В результате было украдено со счетов банка в общей сложности 187,5 млн рублей.

Предприниматель признал вину, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Комарову назначили лишение свободы сроком на 3,5 года условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в 250 тыс. рублей.

Ранее в Петербурге приставы арестовали второй автомобиль владельца хостела, изуродовавшего лицо девушки. По данным службы, на улице Маршала Казакова был обнаружен Kia Cerato предпринимателя.

Фото: Piter.tv

