В Петербурге предотвратили угон Land Rover у анонимного пациента клиники

Охранному агентству удалось дистанционно заглушить двигатель угнанной машины.

По данным ГУ МВД по СПб и ЛО, 6 января в полицию поступило сообщение от охранного агентства об угоне автомобиля. В свою очередь агентству удалось предотвратить угон дистанционно.Сотрудники полиции нашли Land Rover у дома №24 на улице Ватутина.



Житель Петербурга обратился с заявлением в полицию с просьбой наказать злоумышленника, который украл ключи у хозяина авто, пока тот находился в клинике. Потерпевший оценил материальный ущерб в три миллиона рублей.



Полиция пытается установить личность преступника. Затруднит поиски наличие данных в клинике, поскольку информация о пациентах там носит анонимный характер.



Ранее мы сообщали, что в Петербурге возбудили уголовное дело из-за кражи на Петергофском шоссе.

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