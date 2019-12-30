В Петербурге возбудили уголовное дело из-за кражи на Петергофском

Местный житель не досчитался 2,65 млн рублей и золотых часов.

По факту миллионной кражи из квартиры на Петергофском шоссе возбуждено уголовное дело. Как сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО, 6 января с заявлением в полицию обратилась пенсионерка, которая рассказала, что ее безработный 44-летний сын не досчитался крупной суммы денег (2,65 млн рублей) и золотых часов. Она добавила, что это имущество передано её сыну по наследству умершим отцом.

Напомним, накануне в отделение полиции Красносельского района обратился мужчина и сообщил о том, что после того, как знакомый мужчина в компании двух неизвестных девушек покинули его квартиру, он обнаружил пропажу 2,65 миллионов рублей и золотых часов из металлического сейфа. Потерпевший добавил, что хранил ключи от сейфа в серванте.

Фото: pxhere.com