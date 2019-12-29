В Петербурге введут детские сим-карты

Продавать такие карты смогут детям от 14 до 18 лет при предъявлении документа.

В среду, 26 февраля, стало известно о том, что петербургские депутаты намерены создать детские сим-карты. Об этом сообщают активисты Общероссийского народного фронта.

По словам депутатов, соответствующие меры обеспечат безопасность детей. Отмечается, что практически все сим-карты, которые используются в телефонах несовершеннолетних, принадлежат взрослым. Таким образом подростки смогут обойти некоторые ограничения. По словам активистов, это и провоцируют проблемы отсутствия контроля безопасного нахождения детей в интернете.

Известно, что продавать такие сим-карты будут подросткам от 14 до 18 лет при предъявлении документа.

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