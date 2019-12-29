Почти треть петербуржцев чувствуют себя "как выжатый лимон" после рабочего дня

Социологи СПбГУ выяснили, что почти треть петербуржцев чувствует себя в конце рабочего дня "как выжатый лимон". О результатах исследования рассказала пресс-служба Университета.

Опрос проводился в конце января — начале февраля 2020. В нем приняли участие 1000 человек.

Почти 70% опрошенных отметили, что у них отсутствует бодрость как на работе, так и после нее. Потерю интереса к своей профессиональной деятельности спустя какое-то время ощущают 11% петербуржцев. Почти столько же (11,3%) устают от людей, с которыми работают и хотят сократить контакты с ними.

При этом жители Северной столицы позитивно оценивают результаты своей работы (82,8%). Лишь 16,3% отозвались о них негативно.

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