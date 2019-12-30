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В Петербурге хотят установить памятник донорам-блокадникам
Сегодня, 10:31
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nastya960

В Петербурге хотят установить памятник донорам-блокадникам

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За годы блокады ленинградцы сдали 144 тонны крови.

В Петербурге может появиться памятник донорам, которые сдавали кровь в годы блокады Ленинграда. Петербургские блокадники поддерживают данное предложение. За годы блокады ленинградцы сдали 144 тонны крови. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Моя мама была донором из последних сил. В основном это были молодые девушки, 18-20 лет, и парни, у которых сохранялось здоровье, работники госпиталей, работники хлебозаводов,

 – рассказала жительница блокадного Ленинграда Нина Лебедева

На сегодняшний день в Петербурге живут более 77 тысяч человек, которые имеют медаль "За оборону Ленинграда" или знак "Жителю блокадного Ленинграда".

На Васильевском острове покажут Ленинградский салют. 

Фото: ВК/ Блокада Ленинграда - Блокадный Дневник

Теги: блокада ленинграда, доноры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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