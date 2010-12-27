В Петербурге в три раза увеличат штраф за незаконную уличную рекламу

Депутаты считают, что изобилие рекламы связано с отсутствием страха у расклейщиков и их работодателей.

Парламентарии Санкт-Петербурга предлагают увеличить размер штрафа для расклейщиков незаконной рекламы. Автором инициативы выступил депутаты "Единой России" Павел Зеленков и Александр Тетердинко.

По словам чиновников, объемы незаконной рекламы в городе на Неве растет с каждым годом. Она не только портит внешний вид города, но и негативно влияет на подростков, так как очень часто к такому маркетингу прибегают наркоторговцы. Депутаты считают, что во многом подобное изобилие рекламы связано с отсутствием страха у расклейщиков и их работодателей.



Новый законопроект подразумевает увеличение штрафа для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 70 до 100 тысяч рублей.



Отметим, что в данный момент размер взыскания с граждан составляет от 1 до 5 тысяч. За 2018 год комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности выписал 4838 постановлений по делам о самовольном размещении рекламы.



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