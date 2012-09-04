В Петербурге предложили повысить прожиточный минимум до 20 644 рублей

Смольный готовится поднять прожиточный минимум для всех категорий жителей.

Правительство Санкт-Петербурга планирует увеличить прожиточный минимум на душу населения до 20 644 руб. с 2026 года. Соответствующий проект постановления опубликован на официальном сайте Смольного, сообщили в пресс-службе городских властей.

Согласно документу, с 2026 года прожиточный минимум в Петербурге составит 20 644 руб. на душу населения. Для трудоспособных граждан показатель определён на уровне 22 502 руб., для пенсионеров — 17 753 руб., для детей — 20 025 руб.

Предложенные значения немного превышают показатели, заложенные в федеральный проект бюджета России на 2026–2028 годы. Повышение показателя связано с ростом стоимости потребительской корзины и необходимостью актуализации уровня социальных выплат.

Проект постановления о новых размерах прожиточного минимума опубликован для общественного обсуждения. После согласования и утверждения документ вступит в силу с начала 2026 года.

Ранее мы сообщили о том, что на базе кинотеатра "Слава" предложили создать культурный центр.

Фото: Pxhere