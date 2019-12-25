В Петербурге предложили отмечать "День Невы"

Идею поддержал губернатор города.

На заседании Экологического совета власти Петербурга решили ввести "День Невы". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного в пятницу, 9 июля.

По словам губернатора города Александра Беглова, Нева является не только основной рекой Северной столицы, но и ее украшением. В настоящий момент власти начали разрабатывать концепцию праздника план его мероприятий и финансирования.

На заседании власти также обсудили состояние водных объектов, которых в городе более тысячи. Было принято решение подготовить предложения по разработке программы обследования рек и каналов для пресечения несанкционированных сбросов.

В настоящее время ведутся плановые работы по очистке водоемов от донных отложений, проводится уборка акваторий от наплавных загрязнений и мусора. пресс-служба Смольного

Ранее мы писали, что в Петергофе отменили мероприятия в честь Дня города.

Фото: Piter.tv