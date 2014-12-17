В Петербурге предложили ограничить переводы пенсионеров до 30 тыс. рублей

Депутат Павел Крупник призвал Центробанк ввести лимит на переводы пожилым.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Павел Крупник обратился к главе Банка России Эльвире Набиуллиной с предложением установить лимит на банковские переводы для пенсионеров. Об этом сообщает RT.

Инициатива предполагает ограничение суточных переводов для граждан пенсионного возраста суммой до 30 тыс. руб. Переводы сверх этого лимита, по мнению депутата, должны проходить после проверки в офисе банка либо после самостоятельного звонка клиента в финансовую организацию.

Кроме того, Крупник предложил внедрить систему самозапрета на крупные переводы с определённых счетов на заданный срок. В пояснении к обращению отмечается, что количество преступлений, связанных с телефонным и онлайн-мошенничеством, растёт. Депутат подчеркнул, что пожилые люди часто доверяют злоумышленникам, представляющимся сотрудниками банков или "служб безопасности".

Фото: Piter.tv