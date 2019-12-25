Пенсионеры смогут выбрать форму социальных услуг до 1 октября

Евгений Машаров напомнил о соцподдержки данной категории населения в натуральном и денежном выражении.

Пенсионеры до 1 октября 2025 года могут определиться с формой получения социальных услуг: в натуральном или денежном выражении. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Эксперты заметил, что полная денежная компенсация в случае отказа от всех видов услуг составляет для гражданина в настоящее время одну тысячу 728 рублей ежемесячно. Федеральное правительство ежегодно повышает сумму денежного эквивалента по уровню текущей инфляции в стране.

Если же человек не планирует пользоваться перечисленными услугами, он может отказаться от них в пользу денежной компенсации. Евгений Машаров, эксперт

Специалист заметил, что натуральная форма предусматривает предоставление лекарств и медицинских изделий, а также путевки в санаторий, бесплатный проезд на пригородных электричках, междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Пенсионерам России до 1 октября необходимо подать заявление в Социальный фонд России, в котором требуется указать способ получения по каждой услуге из набора. Сделать это можно через единый портал "Госуслуги", либо в самом отделении СФР или в МФЦ. Далее выбранный вариант государственной поддержки будет действовать с 2026 года и продлится до того момента, пока пенсионер не подаст новое заявление. Однако, если раньше заявление уже подавалось, то новое от него не требуется.

