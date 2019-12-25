Глава Социального фонда рассказал, как будут расти пенсии в 2026 году

Сергей Чирков сообщил о двухэтапном повышении.

Индексация пенсий на российской территории со следующего года будет проходить в два этапа благодаря важному изменению. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал председатель Социального фонда страны Сергей Чирков. Эксперт заметил, что пожилым людям государство с первого февраля увеличит пенсию на уровень инфляции, а с первого апреля - в зависимости от доходов Социального фонда.

Первая индексация состоится с 1 февраля и будет касаться страховой пенсии. Она будет формироваться на уровне инфляции предыдущего года, то есть роста цен, который был зафиксирован в прошлом годую Сергей Чирков, глава Соцфонда России

Специалист добавил, что вторая индексация будет касаться только страховых пенсий. Размер увеличения пенсий в запланированную дату будет зависеть от доходов Социального фонда. Они в своб очередь будут формироваться из страховых взносов, зависящих от уровня заработных план в стране. Индексация страховых пенсий в 2025 году составила 9,5 процентов, в то время как социальные пенсии повысились на 14,75 процентов.

Фото: Piter.tv