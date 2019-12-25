В КПРФ предложили скорректировать расчет пенсий для лучшего учета вклада

Сергей Гаврилов рассказал о том, какие нововведения помогут гражданам.

Председатель профильного комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов из фракции КПРФ считает, что в формулу расчета пенсий на территории страны следует внести коррективы для учета надбавки за длительный стаж, а также предусмотреть дополнительные коэффициенты для профессий с высокой социальной значимостью. Соответствующее заявление политик сделал в беседе с журналистами новостного агентства "ТАСС". Эксперт заметил, что говорит о пенсиях врачей, учителей и других категорий. Он выступил за возвращение к практике специальных доплат за квалификацию и звания.

Принцип солидарности сохранился, но при этом изменилась сама логика расчета. Если в советский период пенсия определялась как доля заработка с установленными пределами (например, 55% заработка плюс проценты за дополнительный стаж по закону РСФСР 1990 года), то в постсоветское время система стала включать усредняющие показатели. Сергей Гаврилов, депутат ГД РФ

Законодатель уточнил, что современная пенсионная система в России выросла из советской модели, но ее адаптация к рыночным условиям оказалась неполной. По мнению парламентария из нижней палаты, подобное усреднение породило напряжение между ожиданиями граждан и бюджетными ограничениями. Он напомнил, что с 1 января 2010 года в России появился механизм валоризации. Процесс был организован для всех тех, кто имел стаж до 2002 года. Они получили плюс десять процентов к пенсионному капиталу и дополнительно еще плюс один процент за каждый год работы до 1991 года. Позже система усложнилась еще сильнее. На этом этапе пенсионный капитал трансформировался в баллы, что для многих людей стало символом отрыва пенсии от реальной трудовой деятельности, потому что теперь работники с длительным стажем и высокой квалификацией нередко получают выплаты, сопоставимые с теми, кто имел низкий или вовсе отсутствующий стаж.

