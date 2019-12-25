Миронов предложил лишать свободы на 15 лет за обман пенсионеров и инвалидов

В Госдуме рассказали о важности защитить уязвимые слои населения от обмана и потери денег.

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предлагает на законодательном уровне установить уголовную ответственность в России с наказанием до 15 лет лишения свободы за обман пенсионеров и инвалидов. Соответствующее заявление политик из нижней палаты парламента распространили журналисты из информационного агентства "ТАСС". Эксперт пояснил, что пожилые люди и инвалиды остаются одной из самых уязвимых категорий граждан. Зачастую они не способны противостоять обману аферистов, а лишение денежных средств может обернуться для них ухудшением здоровья и даже летальным исходом.

Самое страшное - это угрозы, с которыми сталкиваются одинокие люди преклонного возраста. Заступиться за них некому, жаловаться они не идут, и начинается давление по полной программе. За такой беспредел, за обман пенсионеров и инвалидов надо сажать надолго. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Депутат добавил, что у мошенников инвалиды и люди преклонного возраста находятся "на особом счету". Об этих категориях граждан злоумышленники тщательно собирают информацию, включая данные о родственниках, состоянии здоровья пациентов, финансовом положении. Затем преступники пытаются втереться к гражданам в доверие, пользуясь наивностью и неосведомленностью.

