В Госдуме сообщили о жалобах родителей на температурный режим в школах

Ярослав Нилов просит Роспотребнадзор проверить соблюдение СанПиНа.

Родители российских школьников жалуются депутатам Государственной думы на несоблюдение температурного режима в ряде образовательных организаций. Соответствующее заявление сделал руководитель профильного комитета нижней палаты парламента страны по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Законодатель направил письмо с жалобой главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Пресс-служба политика распространила текст обращения по СМИ. Эксперт уточнил, что согласно действующим санитарным правилам и нормативам (СанПиН), в помещениях обязательно должен обеспечиваться комфортный и безопасный для здоровья детей температурный режим.

Однако, по информации, поступающей от родителей и педагогов, данные требования соблюдаются далеко не всегда, что приводит к увеличению заболеваемости, снижению концентрации внимания и ухудшению общего самочувствия детей. Ярослав Нилов, депутат ГД РФ

Депутат попросил Анну Попову предоставить данные о количестве нарушений требований к температурному режиму, выявленных в школах и детских садах за период с 2022 по 2024 год включительно. Ярослав Нилов надеется получить данные о количестве должностных лиц, привлеченных к административной ответственности за нарушение соответствующих санитарно-эпидемиологических требований и о дальнейших планах Роспотребнадзора по совершенствованию системы контроля.

