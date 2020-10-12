Депутат Госдумы рассказал, как списать долги за услуги ЖКХ

Сергей Колунов сообщил о способе запуска банкротства во внесудебном порядке.

Граждане России, имеющие долг за оплату жилищно-коммунальных услуг, могут списать задолженность через процедуру банкротства. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Законодатель подчеркнул, что сделать это возможно через процедуру банкротства. При этом указанная процедура является достаточно сложной, так как без юристов и веских оснований человеку не обойтись.

Если речь идет об отсутствии финансовых средств у должника, то задолженность можно списать. Сделать это позволяет процедура банкротства. Так, если долг за ЖКУ составляет от 50 до 500 тысяч рублей, запустить процедуру можно во внесудебном порядке, а если долг свыше 500 тысяч рублей, то только через суд. Сергей Колунов, депутат ГД РФ

Эксперт добавил, что причиной списания долгов по ЖКУ также является смерть должника. Для этого близкие люди покойного должны направить в управляющую компанию копию свидетельства о смерти человека. Если квартира переходит по наследству, то владелец наследует только долг за капитальный ремонт. Долг за ЖКУ может перейти только по соглашению сторон. По словам Сергея Колунова, одним из самых простых способов погашения долга по ЖКХ является рассрочка. В том случае, если не производить платеж по квитанциям за ЖКХ два и более месяца, то за эти услуги образуется долг, исходя из которого далее начисляются пени. Важно помнить о том, что задолженность за ЖКУ может остаться от предыдущего собственника жилья в том случае, если россияне вы купили "вторичку".

