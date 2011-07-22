Сардана Авксентьева рассказала о том, что жильцы смогут увидеть отчет о работе УК.

Управляющие компании в России с 2026 года должны будут ежегодно в конкретные сроки и по единой форме предоставлять отчеты о своей работе. Соответствующее заявление сделала депутат Государственной думы, заместитель руководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева в комментарии для журналистов новостного агентства "ТАСС", выступая на полях Восточного экономического форума в 2025 году. По мнению законодателя, такой порядок даст жильцам больше возможностей для оценки УК.

Мы приняли закон, согласно которому будет установлена точная форма отчета для управляющих компаний. Закон вступил в силу буквально 1 сентября и со следующего года у людей появится больше возможностей анализировать работу управляющих компаний, выставлять им какие-то свои промежуточные оценки и решать, продлять ли договор с ними дальше. Сардана Авксентьева, депутат ГД РФ

Согласно поправкам, управляющие организации, товарищества собственников жилья и жилищные кооперативы теперь должны будут публиковать в ГИС ЖКХ в течение первого квартала ежегодно отчет о деятельности по управлению многоквартирного дома за предыдущий год по форме, которая установлена министерством по строительству и ЖКХ. Доступ к таким отчетам будет у всех собственников жилья. В частности, сведения должны отражать показатели финансово-хозяйственной деятельности, данные об оказанных услугах, выполненных работах по содержанию и ремонту общего имущества, информацию о ценах на коммунальные услуги.

