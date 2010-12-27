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Петербургские чиновники предложили новый способ штрафовать водителей за неоплату парковки
Сегодня, 11:57
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IRINA_CHALKINA

Петербургские чиновники предложили новый способ штрафовать водителей за неоплату парковки

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Представители власти смогут требовать от МВД персональные данные нарушителей.

В пятницу, 15 ноября, стало известно о том, что в петербурге разрабатывают новый способ штрафов водителей за неуплату парковки. Соответствующий документ поддержали на заседании комитета по законодательству.

Чиновники отметили, что с момента появления в Северной столице платных парковок, в городе выписали штрафов на 2 млрд рублей. При этом большую часть из них взыскать с недобросовестных водителей не удалось.

Депутаты разрабатывают новый законопроект, согласно которому представители власти смогут требовать от МВД персональные данные нарушителей.

Ранее мы сообщали о том, что городские парковки принесли Петербургу 54 млн рублей.

Фото:pixabaу

Теги: новости спб, общество, парковки спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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