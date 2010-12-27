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Городские парковки принесли Петербургу 54 млн рублей
Сегодня, 16:58
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IRINA_CHALKINA

Городские парковки принесли Петербургу 54 млн рублей

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В городе действует 17 городских автостоянок — это 2599 парковочных мест.

В четверг, 14 ноября, стало известно о том, что за 10 месяцев городские парковки принесли Петербургу 54 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Городского центра управления парковками.

В настоящее время центр управления парковками эксплуатирует 17 городских автостоянок, а это 2599 парковочных мест. В ведомстве отметили, что количество сбоев на автоматизированных автостоянках сокращено с 36% до 4%. 

Парковки действуют в Центральном, Петродворцовом, Кировском, Красногвардейском, Московском и Приморском районах.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге набережную Лейтенанта Шмидта отремонтировали за 39 млн рублей.

Фото:pixabay

Теги: автомобильные новости, новости спб, общество, парковки спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Автомобильные новости,

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