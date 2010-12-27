Специалисты воссоздали утраченные декоративные элементы.

В четверг, 14 ноября, стало известно о том, что в Петербурге набережную Лейтенанта Шмидта отремонтировали за 39 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест".

Сециалисты восстановили гранитную облицовку и исправили дефекты перил. Проблемы на Лейтенанта Шмидта появились после того, как произошло смещение кордонного камня стенки набережной.

Кроме того, эксперты воссоздали утраченные декоративные элементы и убрали ржавчину с металлоконструкций.

Ранее мы сообщали о том, что Loketski поселил на набережной Грибоедова нового медвежонка.

Фото:СПб ГБУ "Мостотрест"