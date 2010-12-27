Депутаты ЗакСа предложили уголовно наказывать за "скручивание" пробега

Нечестных продавцов автомобилей будут сжать в тюрьму или заставлять выплачивать штраф.

Петербургские парламентарии предложили уголовно наказывать за "скрученный" пробег при продаже автомобилей. Депутаты считают такое поведение мошенничеством и хотят внести поправки в федеральный Уголовный кодекс. Обсуждение инициативы прошло днем 22 марта во время очередного заседания ЗакСа.

Авторы проекта отметили, что продавец сознательно вводит покупателя в заблуждение. Кроме неправильных показателей пробега, спикеров ЗакСа также волнует вопрос сокрытия сведений о повреждениях транспортных средств. За сокрытие подобных сведений владельца также предлагают привлекать к ответственности.

За подобные преступления нарушителей будут штрафовать до одного миллиона рублей или наказывать сроком до четырех лет лишения свободы. Если законопроект получит одобрение, то далее будет направлен на рассмотрение в Государственную думу.

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Фото: Piter.tv