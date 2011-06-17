В Петербурге предлагают штрафовать пациентов за хамство и давление на врачей

Пациентам грозят штрафы за оскорбления и вмешательство в работу медиков.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением ввести штрафы за грубость и злоупотребления в отношении медицинских работников, сообщает RT.

По словам парламентария, врачи скорой помощи и сотрудники больниц нередко сталкиваются с нарушениями дисциплины со стороны пациентов и их родственников. В ряде случаев граждане воспринимают вызов скорой как личное право выбора, требуют определенный состав бригад, вмешиваются в процесс оказания помощи, а при несогласии с протоколами прибегают к оскорблениям и даже физическому воздействию.

Такие ситуации фиксируются как при вызовах скорой помощи, так и в поликлиниках и стационарах города. Крупник считает, что установление штрафов позволит повысить уважение к медицинскому труду и защитить персонал от давления.

