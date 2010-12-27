В Петербурге предложили "компенсировать" все вырубленные деревья

Сейчас компенсируются только деревья, входящие в ЗНОП.

В Петербурге разработали законопроект, который обяжет компенсировать любые вырубленные деревья, даже без статуса ЗНОП. Автором инициативы документа выступила депутат Заксобрания от "Справедливой России" Надежда Тихонова.

На данный момент компенсация полагается только за те вырубленные деревья и кустарники, которые расположены на территориях ЗНОП (скверы, парки, газоны).

Но есть зеленые насаждения и внутри дворов, вдоль дорог, и они не имеют никакого официального статуса. Депутат предлагает распространить практику компенсационного озеленения на все без исключения зеленые зоны Петербурга.

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Фото: pixabay