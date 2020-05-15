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В Петербурге пожарные спасли щенка, которого хозяева заперли на балконе

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По словам соседей, щенок провел на балконе несколько дней.

В пятницу, 15 мая, стало известно о том, что в Петербурге пожарные спасли щенка, которого хозяева заперли на балконе. Об этом горожане сообщили в соцсетях. 

Инцидент произошел в одном из домов на Московском проспекте.

Щенок уже сутки плачет на балконе 7-го этажа, бездушные людишки закрыли малыша

пишут петербуржцы

На месте экстренно выехали спасатели. Они поднялись за щенком на 7-й этаж. 

Горожане посоветовали соседям написать в полицию заявление на хозяев щенка по статье .за жестокое обращение с животными.

Ранее мы сообщали о том, что в Курортном районе всплыло тело выпавшего из лодки рыбака.

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Теги: животные, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Общество,

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