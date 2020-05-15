По словам соседей, щенок провел на балконе несколько дней.

В пятницу, 15 мая, стало известно о том, что в Петербурге пожарные спасли щенка, которого хозяева заперли на балконе. Об этом горожане сообщили в соцсетях.

Инцидент произошел в одном из домов на Московском проспекте.

Щенок уже сутки плачет на балконе 7-го этажа, бездушные людишки закрыли малыша пишут петербуржцы

На месте экстренно выехали спасатели. Они поднялись за щенком на 7-й этаж.

Горожане посоветовали соседям написать в полицию заявление на хозяев щенка по статье .за жестокое обращение с животными.

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