В пятницу, 15 мая, стало известно о том, что в Петербурге пожарные спасли щенка, которого хозяева заперли на балконе. Об этом горожане сообщили в соцсетях.
Инцидент произошел в одном из домов на Московском проспекте.
Щенок уже сутки плачет на балконе 7-го этажа, бездушные людишки закрыли малыша
пишут петербуржцы
На месте экстренно выехали спасатели. Они поднялись за щенком на 7-й этаж.
Горожане посоветовали соседям написать в полицию заявление на хозяев щенка по статье .за жестокое обращение с животными.
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