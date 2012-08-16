В Петербурге по рекам и каналам будут ходить судна на электродвигателе

Стоимость одного судна составит около 2,5 млн рублей.

К 2020 году в Петербурге могут появиться первые в России маломерные судна на электродвигателе. Об этом 26-го июня сообщил "Коммерсант".

По данным издания, городские власти и ООО "Астра Марин" договорились о развитии проекта. Планируется, что судно будет использовать вместо дизельных двигателей электричество. Их запустят для прогулок по рекам и каналам на Фонтанке и Мойке. Новые транспортные средства создадут на базе суда "Каракатица", которое уже существует.

Инновационный транспорт можно будет назвать экологичным. Эксплуатационные затраты на топливо снизятся на 60%. Это значит, что выхлопов и шума в центре города станет меньше.

Заряжаться судно будет во время высадки и посадки пассажиров. Ему понадобится всего 15 минут.

Ранее Piter.TV сообщил о то, что ученые считают воду на Байкале токсичной.

Фото: vk.com/astramarine