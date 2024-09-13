Паромная переправа "Желтая линия" открывает сезон в Петербурге

Переправа начала курсировать впервые в 2022 году.

В Петербурге открыла сезон паромная переправа "Желтая линия" между Адмиралтейством и Петропавловской крепостью. Об этом сообщили в ГК "Астра Марин", передает "Деловой Петербург".

Переправа начала курсировать впервые в 2022 году. "Желтая линия" открыта ежедневно с 11:00 до 19:00, тримараны на 11 мест будут перевозить пассажиров между причалами "Спуск со львами" на Адмиралтейской набережной, возле Дворцового моста и Петропавловской крепости каждые 10 минут. Время в пути – 7 минут.

"Желтой линией" воспользовались за последние 3 года порядка 200 тыс. гостей и жителей Северной столицы. Поездка на наземном транспорте на маршруте занимает как минимум в два раза больше времени.

Ранее мы рассказывали о том, что навигация для маломерных судов открылась в Ленобласти 16 апреля.

Фото: пресс-служба ГК "Астра Марин"