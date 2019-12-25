В Петербурге появятся новые пансионаты для пожилых людей

Опыт работы пансионата "Курортный" оказался показательным.

В Курортный район с визитом в пансионат для пожилых людей "Курортный" прибыл вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев. Представитель Смольного проверил условия проживания подопечных пансионата.

В ходе визита стало известно, что на основе опыта пансионата в Петербурге до 2024 года появятся еще два новых пансионата для пожилых людей на 400 мест. В настоящее время ведется предпроектная подготовка документации, оформляются права на земельные участки, а также проходит процедура получения проектом статуса стратегического.

Как отметили в пресс-службе Смольного 13 августа, "Курортный" является первым городским негосударственным учреждением, спроектированным и построенным для оказания услуг для тех горожан, кому нужен круглосуточный уход в связи с наличием различных форм деменции или тяжелой малоподвижности.



"Курортный" является ярким примером успешного трехстороннего сотрудничества государства, бизнеса и НКО, отметил вице-губернатор Эргашев.

Отметим, что пансионат открылся в декабре 2016-го года.

Ранее мы сообщали о том, что за период июля 2020 года поисковый отряд "ЛизаАлерт" поставил антирекорд: к добровольцам поступило 316 заявок на поисковые операции по спасению людей.

Фото: Piter.tv