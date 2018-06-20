Их создадут РЖД и "Почта России".

В Петербурге появятся новые креативные кластеры и деловые кварталы. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин.

По словам Елина, креативное застройка будет происходить на территории между Конногвардейским бульваром, набережной Мойки, площадью Труда и Исаакиевской площадью.

В данный момент город ведет переговоры с "Почтой России", так как й принадлежит большая часть территории, которая рассматривается под застройку.

Кроме того, часть территорий у Витебского вокзала будут согласовывать и с РЖД. Власти города планируют построить на этом месте деловой квартал.

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