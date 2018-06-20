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Мурино официально признали городом
Сегодня, 16:56
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nastya960

Мурино официально признали городом

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По данным на январь 2018 года, в Мурино проживали 30 тысяч человек.

Депутаты ЗакСа Ленинградской области в трех чтениях решили судьбу поселка Мурино. Теперь Мурино, который находится во Всеволожском районе, официально стал городом. Об этом сообщает пресс-служба муниципального образования "Мурино".

На заседании присутствовал глава муниципалитета Валерий Гаркавый. В Мурино, по состоянию на январь 2018 года, живут более 30 тысяч человек. Теперь в связи с принятием закона поселок Мурино стал городом по общему решению.

В прошлом году городом стала деревня Кудрово.

Ранее на Piter.TV: В Мурино припаркованный грузовик сдуло на соседнюю машину.
Фото: Мурино/ ВК

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Теги: город мурино, ленобласть, мурино
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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