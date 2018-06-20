Мурино официально признали городом

По данным на январь 2018 года, в Мурино проживали 30 тысяч человек.

Депутаты ЗакСа Ленинградской области в трех чтениях решили судьбу поселка Мурино. Теперь Мурино, который находится во Всеволожском районе, официально стал городом. Об этом сообщает пресс-служба муниципального образования "Мурино".

На заседании присутствовал глава муниципалитета Валерий Гаркавый. В Мурино, по состоянию на январь 2018 года, живут более 30 тысяч человек. Теперь в связи с принятием закона поселок Мурино стал городом по общему решению.

В прошлом году городом стала деревня Кудрово.

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Фото: Мурино/ ВК