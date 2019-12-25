В Петербурге появятся еще 15 супермаркетов "Светофор"

В пятницу, 23 апреля, гендиректор сети супермаркетов "Светофор" Игорь Ягупов поделился планами по "захвату" торгового рынка Петербурга. Об этом сообщила "Фонтанка".
За прошлый год открылись 12 супермаркетов, а в этом году планируют открыть еще 10-15 точек в разных районах города. По словам Ягупова, в Петербурге сконцентрировался человеческий и экономический потенциал. Всего в планах у компании открыть порядка 50 магазинов с низкими ценами. Также "Светофор" разрабатывает полноценную сеть доставок.
Учитывая заинтересованность покупателей в формате таких супермаркетов, компания может реализовать свои цели, считают аналитики.
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Фото: Piter.TV
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