В Петербурге появятся еще 15 супермаркетов "Светофор"

В прошлом году в Северной столице открыли 12 "Светофоров".

В пятницу, 23 апреля, гендиректор сети супермаркетов "Светофор" Игорь Ягупов поделился планами по "захвату" торгового рынка Петербурга. Об этом сообщила "Фонтанка".

За прошлый год открылись 12 супермаркетов, а в этом году планируют открыть еще 10-15 точек в разных районах города. По словам Ягупова, в Петербурге сконцентрировался человеческий и экономический потенциал. Всего в планах у компании открыть порядка 50 магазинов с низкими ценами. Также "Светофор" разрабатывает полноценную сеть доставок.

Учитывая заинтересованность покупателей в формате таких супермаркетов, компания может реализовать свои цели, считают аналитики.

Ранее мы писали, что в ЖК "Солнечный город" появился в торговый центр.

Фото: Piter.TV