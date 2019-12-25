В Петербурге построят санаторный комплекс за 2 млрд рублей

Он будет находиться у побережья Финского заливе.

Власти Петербурга договорились с ООО "Агентство развития предпринимательства" о строительстве загородного рекреационного комплекса. Рабочее название — "Карельская деревня". Об этом сообщила 17 июня пресс-служба Смольного.

Соглашение было подписано на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Проект предусматривает воссоздание исторического природного ландшафта местности.

Власти считают, что новый комплекс привлечет туристов, "укрепит психологическое и физиологическое здоровье граждан", положительно повлияет на качество жизни населения. Достроить "Карельскую деревню" планируют в 2026 году. Объем инвестиций составит около 2 млрд рублей.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что за 50 млрд рублей отреставрируют Апраксин двор в Петербурге до 2029 года.

Фото (из архива): Piter.tv