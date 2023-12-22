В Петербурге появятся дополнительные программы поддержки в Год семьи

Статус многодетной семьи будет закреплен на одних и тех же условиях во всей регионах.

Год семьи в Петербурге стартует 1 февраля. Праздничная церемония пройдет в Историческом парке "Россия — моя история". Об этом сообщили в на телеканале "Санкт-Петербург".

В этом году появятся дополнительные меры поддержки многодетных семей. Речь идет об обеспечении лекарствами, льготами при оплате коммунальных платежей, предоставлении приоритетного права в детский сад и школу, летнего отдыха и оздоровления.

Статус многодетной семьи будет закреплен на одних и тех же условиях во всей регионах. Статус присвоят семьям, где воспитываются минимум трое детей, старшему ребенку должно быть меньше 18 лет. Или менее 23 лет, если ребенок получает образование.

В Северной столице проживает около 615 тыс. семей. Более 50 тыс. из них являются многодетными.

Ранее на Piter.tv: мероприятия в честь Года семьи пройдут в Ленобласти.

Фото: Pxhere