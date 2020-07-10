Разрабатывать малые архитектурные формы пригласили скульптора Евгения Буркова.

В четверг, 10 июля, стало известно о том, что в Петербурге появится второй сквер имени Даниила Гранина. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Сквер планируют создать в Невском районе. Там разместится библиотека имени Гранина и памятник, на открытие которого приезжал президент России Владимир Путин. Вокруг специалисты создадут общественное пространство: высалят деревья, установят 42 скамейки, фонари и урны.

Известно, что малые архитектурные формы создаст скульптор Евгения Буркова.

Ранее мы сообщали о том, что прокуратура потребовала привести в порядок затопленное бомбоубежище на Белоостровской.

Фото:Даниил Гранин вдохновляет /вк