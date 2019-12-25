Прокуратура потребовала привести в порядок затопленное бомбоубежище на Белоостровской

Сначала, сообщали СМИ, сооружение вовсе хотели снести, но такая информация оказалась недостоверной.

Прокуратура Приморского района проверила сообщения из СМИ о сносе бомбоубежища на Белоостровской улице. Как сообщили в пресс-службе ведомства, ООО "Грин Хауз" не собиралось равнять защитное сооружение с землей. Однако проверка выявила аварийное состояние бомбоубежища.

Как выяснилось, сооружение было непригодно для использования и оказалось затопленным. Ответственность за содержание сооружения несет городское Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом, прокуратура направила в ведомство соответствующий иск. Управление должно привести бомбоубежище в порядок в течение 240 дней, иск пока находится на рассмотрении.

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Фото: Википедия