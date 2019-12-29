В Петербурге на Приморском проспекте построят высотный бизнес-центр

На данный момент там расположена открытая автостоянка.

IT-компания JetBrains планирует добавить этажей бизнес-центру, расположенному рядом с "Лахта-центром" и ТРК "Питерлэнд" на Приморском проспекте. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Новый БЦ появится между корпусами бывшего апарт-отеля, ранее переделанными компанией под офисы. Сейчас на этом участке расположена открытая автостоянка. Здание может составить 14 этажей в высоту, площадь его предварительно измеряется в 35 тысячах "квадратов". На проект до конца 2022 года потратят до 6 миллиардов рублей.

Из-за отклонения от предельных параметров (разрешенная высота составляет 40 метров, а в проекте собираются увеличивать здание до 54 метров) проведут публичные слушания. Первое назначено на 11 марта.

Ранее мы писали, что ТРК "Континент" на проспекте Стачек реконструируют за 300 миллионов.

Фото: jetbrains.ru