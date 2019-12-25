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ТРК "Континент" на проспекте Стачек реконструируют за 300 миллионов
Сегодня, 17:48
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Arinablinova

ТРК "Континент" на проспекте Стачек реконструируют за 300 миллионов

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Во время реконструкции магазин продолжит работу.

В понедельник, 24 февраля, стало известно, что на реконструкцию торгово-развлекательного комплекса "Континент", который располагается на проспекте Стачек потратят 300 миллионов рублей. 

Работы будут проводить до июля 2020 года, при этом для посетителей вход в ТРК закрывать не будут. Предполагается, что  после реновации арендная площадь (более 30 тысяч "квадратов") увеличится на 10%. Общая же площадь здания составляет 70 тысяч квадратных метров.

Предполагается, что в ТРК откроются новые магазины международных и федеральных сетей, включая "Cropp" и "SiNSAY".

Ранее мы писали, что у "Пионерской" к 2023 году построят новый торговый центр "Голливуд".

Фото: pexels

 

 

Теги: континент, реконструкция, трк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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