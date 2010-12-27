Трамвай на водороде может развивать скорость до 70 километров в час. Ему не нужны платформы для посадки пассажиров.

В среду, 30 октября, стало известно о том, что в Петербурге появится трамвай на водороде. Об этом сообщает пресс-служба "Горэлектротранса".

"В соответствии с программой испытаний действующий макет трамвая на водородных топливных элементах 20 октября впервые выехал на улично-дорожную сеть Санкт-Петербурга", —сказано в сообщении.

Известно, что этот трамвай обладает рядом преимуществ по сравнению с обычными трамваями по комфорту, скорости, экологичности и экономичности. Трамвай при движении не выделяет никаких загрязняющих веществ. Температура реакции внутри двигателя меньше 100 градусов, поэтому вредных выбросов не образуется. Единственным отходом от отработки водородного топлива - вода.

Ранее мы сообщали о том, что в Северной столице появится новый мобильный оператор.

Фото:pixabay