На петербургских улицах появится реклама в стиле стрит-арт

Это будет социальная реклама, которая должна помочь найти подросткам из детдомов друзей.

Движение "Петербургские родители" объявили конкурс среди уличных художников на лучший эскиз социальной рекламы. Об этом сообщают городские СМИ.

Главная цель такой рекламы – привлечение добровольцев в проект для помощи подросткам из детских домов (проект "Право выбора").

У подростков, как известно, гораздо меньше шансов устроиться в семью, чем у маленького ребёнка, а поддержка взрослого человека ему крайне необходима. Поэтому для подростка подбирают специально подготовленного добровольца, который стал бы ему другом. Организаторы конкурса

Художники сказали, что это не самая легкая задача, но они поддерживают данную идею. Лучшие эскизы перенесут на большие полотна на арт-фестивале, который пройдет в одном из ТРЦ в сентябре.

В конце июля граффитисты расписали стены детсада в Копорье.

Фото: pixabay.com