В Петербурге откроют центр медиации для трудных подростков

Подобные центры помогут свести к минимуму подростковые преступления и позволят не портить ребенку будущую жизнь.

В среду, 24 октября, Законодательное Собрания Петербурга в первой чтении приняла проект о создании городской службы медиации для несовершеннолетних. Помимо этого, поправки могут быть внесены в существующий закон "Об образовании".

Инициатива подразумевает создание на базе комиссии по делам несовершеннолетних специальных центров, где будут разбираться подростковые конфликты, договариваться о возмещении вреда, следить за оказанием помощи пострадавшим и проводить с детьми беседы. Подобные центры также планируется открыть во всех учебных заведениях Петербурга, где учатся несовершеннолетние. Автор проекта, депутат "Единой России" Денис Четырбок, считает, что подобный подход поможет свести к минимуму подростковые преступления и позволит не портить ребенку будущую жизнь.

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