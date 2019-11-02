В Петербурге появится приложение для фиксации нарушений парковки во дворах

Приложение создаст ГАТИ.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга создаст мобильное приложение, которое позволит фиксировать нарушения правил парковки автомобилей во дворах. Об этом 27 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам начальника инспекции Олега Зотова, местные жители неоднократно обращаются в ведомство с просьбой создания приложения. ГАТИ пришла к выводу, что приложение действительно необходимо, однако есть ряд нерешенных технических и юридических вопросов.

В настоящее время на городских улицах работает автоматическая фиксация нарушений, которая не требует человеческого вмешательства. Однако депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, согласно которому горожане способны фиксировать нарушения с помощью специализированного программного обеспечения.

В случае принятия этого закона, запустить приложение будет несложно. Прорабатывать технические вопросы мы начали уже сейчас. Олег Зотов

Ранее мы писали, что за нарушение правил парковки во дворах машины впервые отправили на штрафстоянку Петербурга.

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