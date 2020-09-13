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За нарушение правил парковки во дворах машины впервые отправили на штрафстоянку Петербурга
Сегодня, 13:20
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За нарушение правил парковки во дворах машины впервые отправили на штрафстоянку Петербурга

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Сотрудники ГАТИ изъяли два авто: один был на газоне, а второй расположился возле мусорных контейнеров.

В Кировском районе прошел плановый рейд, в ходе которого специалисты Государственной административно-технической инспекции проверяли соблюдение правил парковки транспорта во дворе. 

Впервые за все время изъяли две машины, чьи хозяева бросили их на газоне и на возле мусорного контейнера. Последнее авто мешало вывозу мусора с площадки. Изъятые авто отправились на штрафстоянку. 

По словам губернатора Александра Беглова, Смольный часто получает жалобы от местных жителей на нарушение правил парковки. Из-за нарушителей страдают не только газоны, но и сами горожане: мамы с колясками вынуждены "просачиваться", специалисты не могут подъехать к контейнеру, чтобы вывезти мусор. Кроме того, из-за неправильной парковки к дому не могут подъехать машины скорой помощи и спасателей. 

Нарушители получат остановления о привлечении к административной ответственности. Штраф составляет для граждан 3 тысячи рублей, для юридических лиц — 150 тысяч рублей.

Сотрудники ГАТИ начали ежедневно мониторить дворы в июне. Маршруты составляют на основании данных, которые поступают от горожан через сервис на сайте административно-технической инспекции. Только за прошедшую неделю вынесено 171 постановление на сумму 807 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что ГАТИ выявила в Кировском районе нарушения парковки машин во дворах.

Фото: Pexels

Теги: нарушение правил парковки, штрафстоянка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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