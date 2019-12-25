В Петербурге появится памятник погибшим от коронавируса медикам

На этой неделе в больницах Петербурга начнут появляться памятные доски.

Во вторник, 20 октября, стало известно о том, что в Петербурге появится памятник врачам, которые погибли во время борьбы с коронавирусом. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в ходе традиционного обращения на Радио России.

За последние месяцы мы много раз говорили врачам "спасибо". Сегодня они – настоящие герои Александр Беглов

Отмечается, что уже на этой неделе в больницах Северной столицы установят памятные таблички. В настоящий момент, власти Петербурга выбирают место для установки памятника.

Также Беглов заявил, что он подписал изменения в закон "О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге". Теперь чествовать медиков будут 28 апреля.

Ранее мы сообщали о том, что глава Роспотребнадзора посетила Петербург и оценила ситуацию с коронавирусом.

Фото:смольный