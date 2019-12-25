Глава Роспотребнадзора посетила Петербург и оценила ситуацию с коронавирусом

Глава ведомства уверена, что в Петербурге можно стабилизировать ситуацию с коронавирусом.

В понедельник, 19 октября, Северную столицу посетила с рабочим визитом глава Роспотребнадзора Анна Попова и оценила принимаемые властью города меры для борьбы с коронавирусом. Как сообщили в пресс-службе Смольного, результат удовлетворил ожидания.

На встрече с губернатором Александром Бегловым глава ведомства отметила, что усилия петербуржцев и выработанные решения стабилизируют ситуацию с заболеваемостью. Кроме того, было отмечено, что за последние несколько недель количество тестов на коронавирус увеличилось в полтора раза. Специалисты обследуют не только пациентов с клиническими проявлениями коронавирусной инфекции, но и пациентов с пневмонией.

Напомним, что в Петербурге за сутки коронавирусом заболели еще 686 человек.

Ранее мы писали, что губернатор заверил, что ограничений в Петербурге вводить не будут.

Фото: gov.spb.ru