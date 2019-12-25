В Петербурге за сутки коронавирусом заболели еще 686 человек

Из городских больниц выписали 340 человек.

За последние сутки в России подтвердили 15 982 случая коронавируса в 84 субъектах, в том числе 4 184 (26,2%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 686 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 101. За последние сутки подтверждена смерть 179 пациентов. В Петербурге не зарегистрированы новые смерти от COVID-19.

За последние сутки из больниц выписали 5 328 пациентов, в том числе 340 человек в Петербурге и 24 – в Ленинградской области.

Врач перечислил вредные в период пандемии продукты.

Фото: Piter.TV