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Губернатор заверил, что ограничений в Петербурге вводить не будут
Сегодня, 19:54
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smirenny

Губернатор заверил, что ограничений в Петербурге вводить не будут

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Александр Беглов встретился с главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

В понедельник, 19 октября, прошла встреча губернатора Петербурга с главной Роспотребнадзора, на которой обсудили готовность больниц города и необходимость введения строгих коронавирусных ограничений. 

Как сообщили в пресс-службе Смольного, необходимости введения новых ограничений пока нет, учитывая, что они негативно скажутся не только на жизни города, но и на экономической ситуации. По словам губернатора, "лучше носить маски и перчатки, нежели закрывать учреждения и предприятия"

Анна Попова отметила, что больницы Петербурга готовы к осеннему эпидемическому всплеску. 

Ранее мы писали, что власти Петербурга могут ввести "комендантский час" для баров и ресторанов.

Фото: gov.spb.ru

Теги: губернатор, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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