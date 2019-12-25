Губернатор заверил, что ограничений в Петербурге вводить не будут

Александр Беглов встретился с главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

В понедельник, 19 октября, прошла встреча губернатора Петербурга с главной Роспотребнадзора, на которой обсудили готовность больниц города и необходимость введения строгих коронавирусных ограничений.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, необходимости введения новых ограничений пока нет, учитывая, что они негативно скажутся не только на жизни города, но и на экономической ситуации. По словам губернатора, "лучше носить маски и перчатки, нежели закрывать учреждения и предприятия"

Анна Попова отметила, что больницы Петербурга готовы к осеннему эпидемическому всплеску.

Ранее мы писали, что власти Петербурга могут ввести "комендантский час" для баров и ресторанов.

Фото: gov.spb.ru