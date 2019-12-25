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Власти Петербурга могут ввести "комендантский час" для баров и ресторанов
Сегодня, 16:55
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nadezhda_sib

Власти Петербурга могут ввести "комендантский час" для баров и ресторанов

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Об этом вице-губернатор Евгений Елин сообщил участникам рынка.

Смольный может ввести "комендантский час" для заведений общественного питания. Об этом сообщила "Фонтанка.ру" со ссылкой на вице-губернатора Евгения Елина.

В этом случае рестораны и бары Петербурга будут работать до 23 часов. Мера является вынужденной в рамках борьбы с коронавирусом. 

Ранее сообщалось, что власти Петербурга не планируют закрывать город на карантин из-за коронавируса. За последние сутки в городе зафиксировано 686 новых случаев заболевания коронавирусом. 

Фото: pixabay.com

Теги: бары, комендантский час, ограничительные меры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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