Власти Петербурга могут ввести "комендантский час" для баров и ресторанов

Смольный может ввести "комендантский час" для заведений общественного питания. Об этом сообщила "Фонтанка.ру" со ссылкой на вице-губернатора Евгения Елина.
В этом случае рестораны и бары Петербурга будут работать до 23 часов. Мера является вынужденной в рамках борьбы с коронавирусом.
Ранее сообщалось, что власти Петербурга не планируют закрывать город на карантин из-за коронавируса. За последние сутки в городе зафиксировано 686 новых случаев заболевания коронавирусом.
Фото: pixabay.com
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