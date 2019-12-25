Власти Петербурга могут ввести "комендантский час" для баров и ресторанов

Об этом вице-губернатор Евгений Елин сообщил участникам рынка.

Смольный может ввести "комендантский час" для заведений общественного питания. Об этом сообщила "Фонтанка.ру" со ссылкой на вице-губернатора Евгения Елина.

В этом случае рестораны и бары Петербурга будут работать до 23 часов. Мера является вынужденной в рамках борьбы с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что власти Петербурга не планируют закрывать город на карантин из-за коронавируса. За последние сутки в городе зафиксировано 686 новых случаев заболевания коронавирусом.

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