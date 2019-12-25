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В Петербурге появится памятник экс-президенту Вьетнама Хо Ши Мину
Сегодня, 22:25
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В Петербурге появится памятник экс-президенту Вьетнама Хо Ши Мину

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Монумент появится в Выборгском районе города.

В Петербурге открыли закладной камень памятника первому Президенту Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мину. Монумент появится в Выборгском районе, на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Хошимина. Событие проходит в рамках Перекрестного года России и Вьетнама. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Почетные гости церемонии от России и Вьетнама возложили цветы к закладному камню и посадили березу. Появление памятника на этом месте запланировано на осень 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что на Троицкой площади открыли бронзовый памятник первой церкви Петербурга. Макет Троице-Петровского собора расположился на гранитном валуне.

Фото: gov.spb.ru

Теги: вьетнам, памятник, хошимин
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Мировые новости, Культура,

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