В Петербурге появится памятник экс-президенту Вьетнама Хо Ши Мину

В Петербурге открыли закладной камень памятника первому Президенту Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мину. Монумент появится в Выборгском районе, на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Хошимина. Событие проходит в рамках Перекрестного года России и Вьетнама. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе Смольного.
Почетные гости церемонии от России и Вьетнама возложили цветы к закладному камню и посадили березу. Появление памятника на этом месте запланировано на осень 2021 года.
Ранее мы сообщали о том, что на Троицкой площади открыли бронзовый памятник первой церкви Петербурга. Макет Троице-Петровского собора расположился на гранитном валуне.
Фото: gov.spb.ru
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