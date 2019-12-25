На Троицкой площади открыли бронзовый памятник первой церкви Петербурга

Макет Троице-Петровского собора расположился на гранитном валуне.

На Троицкой площади в Петербурге 7 октября установили памятный знак в честь первой церкви города. Бронзовый макет Троице-Петровского собора расположился на крупном гранитном валуне, осколке "Гром-камня", рассказал в соцсетях губернатор Александр Беглов.

По словам градоначальника, Троице-Петровский собор строился при участии Петра Первого, здание видело торжественные богослужения после Полтавской Победы и заключения Ништадтского мира, провозглашение Петра I императором. Судьба собора была непростой: он много раз горел, будучи деревянным, но каждый раз восстанавливался в неизменном виде. После революции собор капитально отреставрировали, а уже в 1933 году закрыли и снесли. Собор пытались восстановить на прежнем месте, но годы взяли свое – площадь уже застроили.

Также стало известно, что депутаты ЗакСа поддержали в первом чтении установку памятника Блоку на улице Декабристов.

Фото: Александр Беглов / "ВКонтакте"